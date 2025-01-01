Wo ein Wille ist, ist nicht immer auch ein WegJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 80: Wo ein Wille ist, ist nicht immer auch ein Weg
45 Min.Ab 12
Eine Frau hegt einen besonders ausgeprägten Kinderwunsch. Oder will sie damit nur ihre Beziehung retten? - Ein Familienvater hat im Urlaub einen Baustellen-Unfall in der alten Heimat. Doch warum hat seine Familie ihn schon seit Wochen nicht mehr gesehen? - Eine Auszubildende fiel plötzlich ins Koma. Bei der Ursachenfindung beginnt ihr neuer Freund tief in ihrer Vergangenheit zu graben ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1