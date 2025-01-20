Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 101vom 20.01.2025
45 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Das soziale Engagement einer Familie wird auf den Prüfstand gestellt, als ihr Pflegesohn die eigene Tochter in einen Sumpf aus Lügen zu ziehen scheint. - Eine Frau bittet den Arzt um eine Sterilisation. Hängt ihr Entschluss mit ihrem Vater zusammen, zu dem sie jahrelang keinen Kontakt hatte? - Eine Frau wird beim Joggen von einem oder einer Unbekannten überfallen. Steckt wirklich ihre neidische Arbeitskollegin dahinter?

