Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die Pille fürs Schlussmachen

SAT.1Staffel 6Folge 4
Die Pille fürs Schlussmachen

Die Pille fürs SchlussmachenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 4: Die Pille fürs Schlussmachen

45 Min.Ab 12

Ein junger Mann kümmert sich rührend um seine verletzte Freundin, er ahnt nicht, dass seine Beziehung auf Messers Schneide steht. - Eine Schülerin ist bei der Klassenfahrt aus dem Fenster gestürzt - ihre Mutter vermutet, dass das Mädchen geschubst wurde! - Die Freude einer frischgebackenen Oma wird getrübt, denn eine plötzliche Erkrankung könnte verhindern, dass sie ihr Enkelkind aufwachsen sieht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen