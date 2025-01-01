Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Heile, heile Knöchlein

SAT.1Staffel 6Folge 5
Heile, heile Knöchlein

Heile, heile KnöchleinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 5: Heile, heile Knöchlein

45 Min.Ab 12

Der Armbruch einer Polizistin will partout nicht verheilen. Hat sie sich wirklich an die verschriebene Schonung gehalten oder steckt eine Erkrankung dahinter? - Ein Fotograf wird nach einem Überfall mit Verletzungen in die Notaufnahme gebracht. Warum wurde ausgerechnet er zum Opfer? - Ein Handwerker lässt einen Farbeimer auf seine Auftraggeberin fallen. War das wirklich nur ein Missgeschick?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen