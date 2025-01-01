Klinik am Südring
Folge 5: Heile, heile Knöchlein
45 Min.Ab 12
Der Armbruch einer Polizistin will partout nicht verheilen. Hat sie sich wirklich an die verschriebene Schonung gehalten oder steckt eine Erkrankung dahinter? - Ein Fotograf wird nach einem Überfall mit Verletzungen in die Notaufnahme gebracht. Warum wurde ausgerechnet er zum Opfer? - Ein Handwerker lässt einen Farbeimer auf seine Auftraggeberin fallen. War das wirklich nur ein Missgeschick?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
