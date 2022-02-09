Klinik am Südring
Folge 2: Werkstattgeheimnisse
45 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12
Einer Kfz-Mechanikerin kracht eine Motorhaube auf den Kopf! Die Folge: eine schwere Gehirnerschütterung. War es etwa Absicht ihres Chefs, der sie scheinbar unbedingt loswerden will? - Eine Startup-Unternehmerin wird verdächtigt, wieder zum Alkohol zu greifen. Dabei müsste sie vielmehr ihre größte Angst besiegen, um ihr Startup zu retten. - Aus Liebe besucht eine Schülerin ihren Freund in der Klinik. Doch sie wird selbst krank und weist dieselben Symptome auf wie ihr Ex-Freund!
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
