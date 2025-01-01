Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

JGA mit Engeln und Trompeten

SAT.1Staffel 6Folge 19
JGA mit Engeln und Trompeten

JGA mit Engeln und TrompetenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 19: JGA mit Engeln und Trompeten

45 Min.Ab 12

Bei einem Junggesellinnenabschied bricht die angehende Braut mit Vergiftungssymptomen zusammen. Wurde sie Opfer eines heimtückischen Angriffs? Aber wer will ihr Böses? - Ein Junge wird mit einer Gehirnerschütterung und Sekundenkleber am Unterarm eingeliefert. Die drängendste Frage: Wo ist seine Zwillingsschwester? - Nach einem Autounfall kämpft ein Familienvater ums Überleben. Warum war er bloß mit einem unangemeldeten, nicht verkehrssicheren Auto unterwegs?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen