Klinik am Südring
Folge 8: Haus des Stresses
45 Min.Folge vom 28.02.2022Ab 12
Ein Mann verletzt sich bei Renovierungsarbeiten, um die er ein erstaunliches Geheimnis macht. Zudem plagen ihn weitere Schmerzen, deren Ursache so gar nicht auf der Hand liegt. - Eine Schülerpraktikantin freut sich, als ihr Schwangerschaftstest positiv ausfällt, doch die Eltern sind schockiert! - Der Bewohner einer Seniorenresidenz ist gestürzt. Die Chefin der Einrichtung beschuldigt ihre Auszubildende, nicht nur an diesem Unfall schuld zu sein.
