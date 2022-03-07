Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmerzen, überall Schmerzen

SAT.1Staffel 6Folge 15vom 07.03.2022
Folge 15: Schmerzen, überall Schmerzen

44 Min.Folge vom 07.03.2022Ab 12

Wegen gesundheitlicher Probleme kehrt eine junge Frau überstürzt aus dem Urlaub nach Deutschland zurück. Die Ärzte rätseln, was ihr im Urlaub widerfahren sein mag. - Eine Patientin traut sich nicht zu sagen, von wem sie möglicherweise schwanger ist. Weshalb nur? - Ein Jugendlicher muss nach einem Kletterunfall operiert werden. Seine Mutter fürchtet, dass sie indirekt Schuld an der gefährlichen Aktion ihres Sohnes hat.

