Klinik am Südring
Folge 11: Erloschene Erlebnisse
45 Min.Ab 12
Am Arm eines Besuchers entdeckt das Klinikteam eine blutige Wunde. Aber warum weiß der Patient nicht, was ihm passiert ist? - Eine Frau kommt mit einem Beinbruch ins Krankenhaus. Warum hat sie gestohlene Gegenstände in ihrer Tasche? Bestiehlt sie etwa ihren Arbeitgeber? - Ein Mann wurde auf rätselhafte Weise von einem Fahrrad angefahren und landet schwer verletzt in der Klinik. Was hatte er auf dem Radweg zu suchen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
