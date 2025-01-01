Oma, Opa und die HaushaltshilfeJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 106: Oma, Opa und die Haushaltshilfe
45 Min.Ab 12
Eine Tochter ist in großer Sorge: Ihre Mama scheint sich im eigenen Haus nicht mehr zurecht zu finden - und weiß auch nicht, was mit ihrem erkrankten Ehemann los ist. - Ein Fabrikarbeiter, der eigentlich bei großer Hitze arbeitet, wird ohnmächtig und unterkühlt eingeliefert. Wie kann das sein? - Eine Zwölfjährige hat nach einem Aufenthalt bei ihrem Onkel ein lebensgefährliches Geheimnis, auch vor ihrer Mutter ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1