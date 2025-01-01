Klinik am Südring
Folge 112: Alte Liebe rostet nicht
45 Min.Ab 12
Ein Mann hatte einen schweren Unfall. Seine Freundin entdeckt eine Nummer auf seinem Arm - was hat die zu bedeuten? Holt ihn seine Vergangenheit ein? - Eine junge Handballerin leidet unter Schmerzen im Arm. Es steckt Ungewöhnliches dahinter. - Eine Schülerin wird in den frühen Morgenstunden mit Schnittverletzungen eingeliefert, die sie sich in einem Club zugezogen hat. Wieso kam es zu einem handfesten Streit?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1