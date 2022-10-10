Klinik am Südring
Folge 116: Rubbel-Rätsel
44 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12
Nach einem schweren Sturz interessiert sich die Patientin nur für ihre verschwundene Hose. Warum? - Ein romantisches Date am Rhein wird für zwei junge Menschen zum Alptraum und endet in der Notaufnahme. Wer war der unbekannte Angreifer? - Ein Schüler landet mit einer gebrochenen Hand in die Klinik. Die Ursache ist unklar. Dann ist sein Bein plötzlich gelähmt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
