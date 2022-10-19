Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 117vom 19.10.2022
44 Min.Folge vom 19.10.2022Ab 12

Bei einem Date im Wald wird ein Mann von einem Pfeil im Oberschenkel getroffen! Wer ist der Schütze, wer oder was war das Ziel und warum? - Eine junge Frau wurde Opfer des Einsturzes ihrer eigenen Werkstatt. Warum ist sie noch mal in das Gebäude zurückgekehrt? - Eine Frau wird mit einer Handverletzung in die Klinik gebracht. Doch sie und ihr Freund verstricken sich bei der Schilderung des Unfallhergangs in Widersprüche.

