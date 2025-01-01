Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eingeholt von der Vergangenheit

SAT.1Staffel 6Folge 120
Eingeholt von der Vergangenheit

Eingeholt von der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 120: Eingeholt von der Vergangenheit

45 Min.Ab 12

Ein junger Mann wurde offensichtlich verprügelt, will sich dazu aber nicht äußern. Wird er von seiner Vergangenheit eingeholt? - Ein Gastronom hat seit Wochen Bauchschmerzen und wird immer aggressiver - aber liegt das wirklich nur am Stress im Job? - Eine Mutter wird mit verletztem Knie in die Klinik gebracht. Doch schlimmer ist für sie, dass ihre Tochter ihren neuen Partner plötzlich nicht mehr zu mögen scheint.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen