Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Eine Nummer zu groß

SAT.1Staffel 6Folge 25
Eine Nummer zu groß

Eine Nummer zu großJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 25: Eine Nummer zu groß

45 Min.Ab 12

Eine Studentin wird reichlich mitgenommen und ohne Schuhe in die Notaufnahme gebracht. Dass sie nur umgeknickt sein will, mag ihr keiner so recht glauben. - Eine Schülerin wird wegen eines Nasenbeinbruchs aufgenommen. Nicht nur der Unfall wirft Fragen auf, auch ihre Begleitung gibt der Mutter ein ungutes Gefühl. - Nach ihrem Treppensturz rückt eine Patientin in letzter Sekunde mit einem wichtigen Geständnis heraus.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen