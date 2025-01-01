Klinik am Südring
Folge 41: Der dritte Mann
44 Min.Ab 12
Die verzweifelte Sorge um den Familienbetrieb bringt den Vater von zwei Töchtern in eine verzwickte Lage und endet beinahe tödlich. - Der gemeinsame Urlaub dreier Freundinnen wird von einer Dame kurzerhand abgesagt. Die Gründe sind sowohl geheimnisvoll als auch lebensnotwendig. - Bei einem Vorstellungsgespräch bricht eine Kandidatin zusammen und muss in die Notaufnahme. Hat wirklich ihre Mitbewerberin die Finger im Spiel?
Weitere Folgen in Staffel 6
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
