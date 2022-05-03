Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 42vom 03.05.2022
Folge 42: Verzockt

44 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 12

Ein Mann landet mit schweren Verbrühungen in der Notaufnahme. Seine Schwester glaubt nicht an einen Unfall. - Bei einer Schwangeren droht eine Frühgeburt. Den Vater des Kindes will sie aber nicht informieren. Was ist da los? - Als eine Schülerin nach einem mysteriösen Treppensturz in die Klinik kommt, verhält sich ihre beste Freundin ausgesprochen seltsam.

