Klinik am Südring
Folge 45: Amore auf Bewährung
45 Min.Ab 12
Eine Bewährungshelferin wird mittels K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt. Schnell steht ihr Klient unter Verdacht - doch was hat die Frau selbst zu verheimlichen? Und: Sogar unter den Schmerzen einer Hepatitis tut ein Mann alles, um die Verlobung seiner Schwester zu verhindern. Was hat sein Schwager in spe verbrochen? Außerdem: Eine junge Patientin verschweigt ihre Zwillings-Schwangerschaft und den Vater der Kinder. Wieso?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
