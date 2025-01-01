Klinik am Südring
Folge 47: Der maskierte Mitarbeiter
45 Min.Ab 12
Ein verletzter Bauarbeiter ist offensichtlich maskiert und arbeitete unter falschem Namen. Warum darf niemand auf der Baustelle erfahren, wer er wirklich ist? - Eine Schülerin leidet nach einem Sportunfall unter unerklärlichen Symptomen. Auch ihr Liebesleben scheint vollkommen außer Kontrolle geraten zu sein. - Ein erfahrener Tänzer lässt seine Partnerin bei einer Hebefigur fallen. Wie konnte ihm dieses schmerzhafte Missgeschick passieren?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
