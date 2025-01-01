Klinik am Südring
Folge 50: Die verflixte Garage
45 Min.Ab 12
Eine Witwe ist angeblich vor ihrem Haus gestürzt. Ihre Tochter befürchtet jedoch, dass der Nachbar etwas mit den Verletzungen zu tun haben könnte. - Ein Mädchen mit Verdacht auf Blasenentzündung bereitet der Mutter Sorgen. Ist die junge Frau depressiv wie ihr Opa? - Eine ehemalige Patientin hat Schmerzen, die an eine Blinddarmentzündung erinnern. Doch der Blinddarm wurde ihr erst vor Kurzem entfernt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1