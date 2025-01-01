Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

(Nicht) in die Hose gegangen

SAT.1Staffel 6Folge 51
(Nicht) in die Hose gegangen

(Nicht) in die Hose gegangenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 51: (Nicht) in die Hose gegangen

44 Min.Ab 12

Nach einem E-Bike-Unfall landet eine Frau mit oberflächlichen Verletzungen in der Klinik, doch diese bleiben nicht ihr einziges Problem. - Eine Frau wird bei einem Besuch in der Klinik selbst zur Patientin, da zahlreiche Hämatome und ihre Vergangenheit Schlimmes vermuten lassen! - Ein Junge kommt mit einem gebrochenen Daumen in die Notaufnahme. Kurz vor der OP spitzt sich sein Zustand überraschend lebensbedrohlich zu!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen