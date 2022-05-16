Klinik am Südring
Folge 53: Ein Gruß aus der Küche
45 Min.Folge vom 16.05.2022Ab 12
Eine Köchin hat sich schwer an den Klingen eines Mixers verletzt. Hat ihre Chefin ihr absichtlich gesagt, dass das Gerät ohne Strom wäre? - Ein Schüler hat sich den Fuß auf dem Schulgelände gebrochen. Doch wieso war er an einem freien Tag dort? - Eine junge Mutter ist bereits seit Tagen krank. Eine Auszeit gönnt sie sich jedoch nicht und das, obwohl ihre Schwiegermutter sie unterstützt?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
