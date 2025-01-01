Klinik am Südring
Folge 58: The Lying Game
44 Min.Ab 12
Ein junger Student wurde auf dem Heimweg brutal zusammengeschlagen. Hängt seine neue, weibliche Bekanntschaft da etwa mit drin? - Eine Lebefrau ist aufgrund von Geldproblemen bei ihrem Bruder und dessen Frau untergeschlüpft. Ist sie nun obendrein schwanger und weiß nicht von wem? - Eine Frauengruppe landet nach einem Sportunfall in der Notaufnahme. Warum fühlen sich die Damen in Gegenwart ihres neuen Mitglieds so unwohl?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
