Klinik am Südring
Folge 59: Meeresfrüchte des Zorns
45 Min.Ab 12
Der Spanien-Roadtrip zweier Schwestern endet in der Notaufnahme. Auch die Reisekasse ist spurlos verschwunden. Steckt der attraktive Tramper dahinter, den die Frauen mitgenommen hatten? - Ein Unfall in einer Skihalle wirft Fragen auf. Die verletze Skifahrerin fühlt sich verfolgt und vermutet eine hinterhältige Attacke! - Ein Schüler stürzt nach der Schule in eine Baugrube. Stecken die neuen Mitschüler etwa mit drin?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1