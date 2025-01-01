Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 60
44 Min.Ab 12

Eine Jugendliche verheimlicht nach einem Autounfall, wer ihr Beifahrer war. War es, wie ihre Eltern vermuten, wirklich der fiese Ex-Freund? - Ein junger Mann wird im Innenhof einer Spielhalle bewusstlos gefunden. Wurde er angegriffen? - Eine Grundschülerin verletzt sich beim Hockey. Als sie in der Klinik nachts Panik bekommt und sich erneut verletzt, ist das Personal ratlos. Warum hat das Kind Angst vor Waschbecken?

SAT.1
