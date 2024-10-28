Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 66vom 28.10.2024
45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Eine Stewardess erleidet eine lebensgefährliche Kopfverletzung. Ihr Freund befürchtet, dass eine Affäre mit dem Piloten das Unheil ausgelöst hat. - Warum möchte eine Hellseherin unbedingt die Trennung ihrer Schwester von ihrem Freund verhindern? Und wieso gerät sie plötzlich selbst in Gefahr? - Ein Fußballer leidet vor einer Blutspende-Aktion unter Kreislaufproblemen. Simuliert er oder steckt eine Erkrankung dahinter?

SAT.1
