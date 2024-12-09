Ein Kind und ein AutounfallJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 68: Ein Kind und ein Autounfall
44 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Ein verletzter Autofahrer leidet unter einer schweren Vergiftung - und er ist womöglich nicht der Einzige, der dem Gift ausgesetzt war. Und: Eine junge Frau verletzt sich bei dem Versuch, die Prügelei von Vater und Onkel zu schlichten. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem heftigen Bruderstreit? Außerdem: Alarm auf der Intensivstation! Zwei Patienten schweben fast zeitgleich in Gefahr. Die Ärzte entdecken eine überraschende Verbindung.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1