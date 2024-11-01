Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 70vom 01.11.2024
Folge 70: Festgefahren

44 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Ein Mann hat eine Kopfwunde von einem Sturz. Kurz darauf kippt seine wesentlich jüngere Begleiterin um. Ist das nur Zufall? - Eine Sexualtherapeutin klagt über Unterbauchschmerzen. Ihr neuer Freund fürchtet einen Seitensprung. Hat sie wirklich eine Geschlechtskrankheit? - Eine Abiturientin verschweigt die wahre Ursache für ihre Schulterverletzung. Wieso nur?

SAT.1
