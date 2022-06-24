Klinik am Südring
Folge 73: Freund oder Feind
45 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Ein Erziehungsstreit auf dem Spielplatz zwischen zwei besten Freunden bringt die Herren in die Notaufnahme - und eine dunkle Seite der Freundschaft hervor! - Obwohl der Vater seiner Freundin ihn für einen Versager hält, wahrt ein junger Mann dessen brisantes Geheimnis - auf Kosten einer schlimmen Verletzung. - Der Skateboardunfall eines Mädchens wirft Fragen auf: War es die Schuld der Schwester oder war ein ominöses Piepen der Auslöser?
