Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Lieben verboten

SAT.1Staffel 6Folge 75vom 08.11.2024
Lieben verboten

Lieben verbotenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 75: Lieben verboten

45 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Lieben verboten: Eine junge Frau leidet unter akutem Harnverhalt - ein urologischer Notfall! Was ist bloß der Auslöser? Ist sie wieder mit ihrem tyrannischen Ex zusammen? - Ein Kneipenwirt hat ernste Verletzungen im Intimbereich, will aber nicht sagen, wie diese entstanden sind. - Eine Jugendliche kommt mit Unterleibsschmerzen in die Sprechstunde. Ihre Mutter plagen weitere Sorgen: Hat der Teenie eine sexuelle Affäre mit dem deutlich älteren Reitlehrer?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen