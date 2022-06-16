Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schwanger werden will nicht jeder

SAT.1Staffel 6Folge 76vom 16.06.2022
Schwanger werden will nicht jeder

Schwanger werden will nicht jederJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 76: Schwanger werden will nicht jeder

45 Min.Folge vom 16.06.2022Ab 12

Schwanger werden will nicht jeder: Ein Paar versucht vergeblich, ein Kind zu bekommen. Dabei verbirgt der Mann nähere Umstände, die dafür durchaus relevant sind. - Ein Patient kämpft erneut mit Erektionsproblemen, obwohl er extra viel Gewicht verloren hatte. Was hat die Geheimnistuerei seiner Freundin damit zu tun? - Eine Verkäuferin erhält von der Gynäkologin eine Schockdiagnose - doch kümmert sie sich nur um den mysteriösen Ex-Knacki an ihrer Seite. Wer ist der Mann?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen