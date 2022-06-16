Schwanger werden will nicht jederJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 76: Schwanger werden will nicht jeder
45 Min.Folge vom 16.06.2022Ab 12
Schwanger werden will nicht jeder: Ein Paar versucht vergeblich, ein Kind zu bekommen. Dabei verbirgt der Mann nähere Umstände, die dafür durchaus relevant sind. - Ein Patient kämpft erneut mit Erektionsproblemen, obwohl er extra viel Gewicht verloren hatte. Was hat die Geheimnistuerei seiner Freundin damit zu tun? - Eine Verkäuferin erhält von der Gynäkologin eine Schockdiagnose - doch kümmert sie sich nur um den mysteriösen Ex-Knacki an ihrer Seite. Wer ist der Mann?
