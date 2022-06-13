Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Zwölfeinhalb Prozent Angst

SAT.1Staffel 6Folge 78vom 13.06.2022
Zwölfeinhalb Prozent Angst

Klinik am Südring

Folge 78: Zwölfeinhalb Prozent Angst

45 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12

Zwölfeinhalb Prozent Angst: Panikattacke bei der vorgeburtlichen Untersuchung! Das Ärzteteam kämpft schließlich sogar um das Leben des werdenden Vaters. - Beim Urinieren bricht ein Patient mit Unterleibsschmerzen zusammen. Während der Behandlung gesteht er dem Arzt sein peinliches Geheimnis. - Nach einem Ärzte-Marathon wendet sich eine Erkrankte mit vermeintlichen Wechseljahrsbeschwerden an die Intimfachärzte. Die Gynäkologin findet eine kaum bekannte Ursache für ihre Leiden.

