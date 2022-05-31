Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das Mitbringsel

SAT.1Staffel 6Folge 82vom 31.05.2022
Das Mitbringsel

Das MitbringselJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 82: Das Mitbringsel

45 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12

Eine Frau wird nach einer rätselhaften Verpuffung eingeliefert und es zeigt sich, dass ihr Freund mehr darüber weiß, als er zugeben will! - Nach einem Treppensturz muss ein Hausmeister auf Intensiv verlegt werden, denn er hat nicht nur körperliche, sondern auch geistige Ausfallerscheinungen. - Ein Fahrradunfall zweier junger Mädchen sorgt für Fragen, da sie nicht preisgeben wollen, was sie vorhatten. Umso brisanter, weil die Jüngere schon länger krank war!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen