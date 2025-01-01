Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Umzug mit Haken

Umzug mit Haken

45 Min.Ab 12

Während der Renovierung ihrer neuen Wohnung bricht sich eine Frau den Fuß. Schuld ist ihr Freund, der selbst in großer gesundheitlicher Gefahr schwebt. - Ein junges Au-pair bekommt sein Baby in der Klinik früher als erwartet. Noch größer ist allerdings die Überraschung bezüglich des Kindsvaters...! Außerdem: Ein junger Mann wird Opfer einer Gewalttat. Die Eltern vermuten einen schwulenfeindlichen Angriff, doch der Schein trügt in fast jeder Hinsicht?

