Klinik am Südring

SAT.1Staffel 6Folge 84
Folge 84: Tanz den Swing

45 Min.Ab 12

Eine Tanzlehrerin wurde bei einem Brand verletzt. Aber warum ist sie gekleidet, als käme sie aus einem Erotik-Club? Betrügt sie ihren Mann? - Eine Mutter mit Verdacht auf Bandscheibenvorfall ist neuerdings auffallend nachgiebig in der Erziehung ihrer Tochter. Und die nutzt das schamlos aus! - Ein Schüler leidet unter Blutungen nach einer Mandel-OP. Wieso hat er die Verhaltensregeln nicht befolgt? Und mit welchem Unbekannten treibt sich der Junge herum?

SAT.1
