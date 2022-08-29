Klinik am Südring
Folge 85: Zur Kasse bitte
44 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Der heimliche Saunabesuch mit seiner Chefin endet für einen Verkäufer in der Notaufnahme. Aber war der junge Mann überhaupt freiwillig dort? - Halbnackt, verwirrt und unterkühlt wird ein Schüler aufgefunden. Ein fieser Streich seiner Mitschüler oder steckt mehr dahinter? - Im Konkurrenzkampf um den Job bei einer Airline stürzt eine Flugbegleiterin und vermutet Sabotage der Konkurrentin.
