Klinik am Südring
Folge 86: Der heimliche Herzenstraum
45 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Eine lädierte junge Frau sucht die Notaufnahme auf, verschweigt aber aus Scham die Umstände ihrer Verletzungen. Ihre beste Freundin hat einen schlimmen Verdacht! - Nach einem Autounfall liegt eine Frau auf der Intensivstation. Um zu ihr zu gelangen, gibt sich ihre Chefin als Schwester aus. Was geht da vor sich? - Eine alleinerziehende Mutter muss sich einer OP unterziehen. Ihr Freund kommt aber einer Reihe von Lügen auf die Spur. Hat die junge Liebe noch eine Chance?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1