Klinik am Südring
Folge 90: Gespeicherte Liebe
45 Min.Ab 12
Als eine Schülerin unter heftigem Nasenbluten leidet, befürchtet ihre Mutter, dass eine lebensbedrohliche Krankheit zurück ist. - Eine werdende Mutter will das Nabelschnur-Blut einlagern und setzt dafür ihr Glück aufs Spiel. - Zwei beste Freunde landen nach einem Gewinn in der Notaufnahme. Was hat der Lottoschein damit zu tun?
