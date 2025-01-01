Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Tanz mit dem Teufel

SAT.1Staffel 6Folge 92
Tanz mit dem Teufel

Tanz mit dem TeufelJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 92: Tanz mit dem Teufel

45 Min.Ab 12

Eine Frau stürzt in einem Nachtclub. Es scheint als ob sie K.o.-Tropfen in ihrem Getränk hatte. Doch die Symptome bleiben - und es kommen Zweifel auf. - Bei einem Export-Manager wird Malaria vermutet. Doch seine Geschichte zeigt immer mehr Unstimmigkeiten. - Eine Auszubildende und ihre Kollegin wurden bei einem Autounfall verletzt. Die genauen Umstände sind allerdings ziemlich verworren.

