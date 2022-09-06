Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Nerv mich nicht

SAT.1 Staffel 6 Folge 94 vom 06.09.2022
Nerv mich nicht

Klinik am Südring

Folge 94: Nerv mich nicht

Folge vom 06.09.2022 Ab 12

Eine Frau wird in die Klinik gebracht, nachdem ihr Stiefsohn ihr eine Tür vor die Nase geschlagen hatte. Schrittweise enthüllt sich ein auffälliges Familien-Geflecht. - Nach einer Nierentransplantation zeigt sich die Empfängerin undankbar gegenüber der Spenderin. Warum nur? - Eine schwangere Frau bringt aus Angst vor einem Mann versehentlich ihre ebenfalls schwangere Freundin und deren Baby in Gefahr.

Klinik am Südring
Klinik am Südring

Klinik am Südring

