Klinik am Südring
Folge 95: Vergiss es!
44 Min.Ab 12
Ein Spaziergänger stürzte in einen Weiher und weist neben Sturzverletzungen äußerst rätselhafte Symptome auf. Was ist geschehen und sagt der Patient überhaupt die Wahrheit? - Während des Besuchs bei ihrer Schwester wird eine junge Frau selbst zum Notfall. Ein gut gehütetes Geheimnis droht ihr zum lebensgefährlichen Verhängnis zu werden! - Ein Mädchen kollabiert wegen entgleister Zuckerwerte, will in der Klinik aber seinen Namen nicht verraten. Wieso?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1