Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Dr. Opa

SAT.1Staffel 6Folge 97
Dr. Opa

Dr. OpaJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 97: Dr. Opa

45 Min.Ab 12

Ein Rentner landet mit Herzinfarkt-Verdacht in der Klinik. Doch schnell zeigt sich, dass der ehemalige Arzt ein noch weit größeres Problem hat! - Ein Student befürchtet, dass seine Freundin doch nicht volljährig ist. Aber das ist nicht das einzige Geheimnis der von Bauchschmerzen geplagten jungen Frau. - Bei einem Einbruch in die Nachbarwohnung verletzt sich ein Schüler schwer. Ist er auf die schiefe Bahn geraten?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen