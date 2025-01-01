Klinik am Südring
Folge 99: Mickey schlägt zu
44 Min.Ab 12
Ein ehemaliger Lagerist verdingt sich als Türsteher und wird prompt zusammengeschlagen. Schnell wird klar: Der Angriff hat einen privaten Hintergrund. - Eine Hockeyspielerin mit Knieschmerzen wurde in letzter Zeit immer ängstlicher. Liegt der Ursprung auf einer Pyjama-Party? - Eine erfolglose Sängerin hat einen mysteriösen Autounfall auf der Landstraße. Warum hat sie ihrer Partnerin ihr wahres Ziel verschwiegen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
