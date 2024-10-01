Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider

Goliaths Geburt

NBCUniversalStaffel 2Folge 1vom 01.10.2024
Goliaths Geburt

Goliaths GeburtJetzt kostenlos streamen

Knight Rider

Folge 1: Goliaths Geburt

43 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Als Michael erfährt, dass Wilton Knights Ex-Frau und dessen Sohn Garth einen Super-Truck haben bauen lassen, der über die gleichen Fähigkeiten wie "K.I.T.T." verfügt, steht er vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Wie kann er das Problem bloß aus der Welt schaffen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider
NBCUniversal
Knight Rider

Knight Rider

Alle 4 Staffeln und Folgen