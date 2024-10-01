Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider

Geheimversteck Cadiz

NBCUniversalStaffel 2Folge 6vom 01.10.2024
Geheimversteck Cadiz

Geheimversteck CadizJetzt kostenlos streamen

Knight Rider

Folge 6: Geheimversteck Cadiz

46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Kurz nachdem ein Sporttaucher einen rätselhaften Unfall hatte, erscheint ein Forscher auf der Bildfläche, der die Fährte nach einem versunkenen Aztekenschatz aufgenommen hat. Michael ist sich sicher, dass ein Zusammenhang besteht. Gemeinsam mit "K.I.T.T." macht er sich auf die waghalsige Suche nach dem Schatz ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider
NBCUniversal
Knight Rider

Knight Rider

Alle 4 Staffeln und Folgen