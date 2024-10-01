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Knight Rider

Das Schlangenmaul

NBCUniversalStaffel 2Folge 22vom 01.10.2024
Das Schlangenmaul

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Knight Rider

Folge 22: Das Schlangenmaul

43 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Als Michael sich bei seinen Ermittlungen bezüglich des zwielichtigen Eduardo an der mexikanischen Grenze in eine überaus gefährliche Situation begibt und sich alleine nicht retten kann, kommt ihm David zur Hilfe. Aber steht er wirklich auf Michaels Seite?

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