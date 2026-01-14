Kosmoo und der RollstuhlunfallJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 1: Kosmoo und der Rollstuhlunfall
Ellis ist mit ihrem Rollstuhl von einem Auto angefahren worden und liegt nun im Krankenhaus. Der Fahrer ist geflohen und hat ihr nicht geholfen. Doch er hat nicht die Rechnung mit Robbe und Kosmoo gemacht! Robbe findet blaue Lacksplitter am Rollstuhl, die zu dem Fluchtwagen gehören müssen. Dann kann sich Ellis auch nicht erinnern, dass der Fahrer einen Totenkopfring an der Hand trug
