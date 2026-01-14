Kosmoo und die KatzenerpresserJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 7: Kosmoo und die Katzenerpresser
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ellis' Tante Paula ist untröstlich: jemand hat ihre Katze Minki gestohlen und fordert nun Lösegeld! Für Ellis ist die Sache klar: Sie will den Täter ausfindig machen und Minki unversehrt zu ihrer Tante zurückbringen. Doch Paula winkt ab: sie will die Kinder nicht in Gefahr bringen. Doch Ellis und Robbe folgen ihr heimlich zur Lösegeldübergabe und legen sich dort auf die Lauer. Kurze Zeit später erscheint eine Drohne...
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Kosmoo
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6