Kosmoo und die Computerdiebe

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Kosmoo und die Computerdiebe

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

An Ellis' und Robbes Schule werden in der Nacht mehrere Computer gestohlen, auf denen sich die Prüfungsfragen für die nächsten Tests befinden. Dabei stellt sich heraus, dass auch Kosmoo zu der fraglichen Zeit vor Ort war. Ellis stellt Robbe zur Rede, der daraufhin zugibt, Kosmoo darauf abgerichtet zu haben, die Prüfungsaufgaben abzulichten, damit er selbst nicht lernen muss. Ellis ist wütend auf Robbe. Doch immerhin hat Kosmoo einen Blick auf den Einbrecher werfen können.

