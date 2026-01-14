Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kosmoo und die Strandgutjäger

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 11vom 14.01.2026
Folge 11: Kosmoo und die Strandgutjäger

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Dinge, die das Meer verschlingt, spuckt es auch wieder aus… Robbes Vater Markus ist sicher, dass er mit seinem neuen Metalldetektor am Strand wertvolle Schätze finden wird! Onkel Willy hingegen sammelt nur wertloses Treibgut. Dennoch wird kurz darauf bei ihm eingebrochen. Eine Schachfigur auf dem Boden lässt darauf schließen, dass ein ganzes Schachspiel verschwunden ist. Um zu klären, ob es wertvoll war, begeben sich Ellis und Robbe zu einem mysteriösen Antiquitätenhändler.

